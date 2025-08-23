Connect with us

News

Musah Milan, clamoroso triangolo all’orizzonte! Il centrocampista americano può firmare con loro se… 

News

Milan Cremonese 0-0 LIVE: Maignan salva su Bonazzoli

News

Moviola Milan Cremonese: gli episodi dubbi del match

News

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare della Serie A e il percorso del Milan

News

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione del Milan di Allegri

News

Musah Milan, clamoroso triangolo all’orizzonte! Il centrocampista americano può firmare con loro se… 

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Musah

Musah Milan, il centrocampista americano può finire al centro di un clamoroso triangolo di mercato con Napoli e Atalanta

Nel dinamico scenario del calciomercato estivo, una complessa triangolazione sta catturando l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi. L’intreccio di mosse coinvolge il Milan, l’Atalanta e il Napoli, con al centro i destini di tre giovani talentiYunus MusahMarco Brescianini e, sebbene non direttamente, le strategie dei club. A svelare questa intricata trama è stato Matteo Moretto, noto esperto di mercato, le cui indiscrezioni stanno generando un acceso dibattito.

La possibile staffetta: Musah-Brescianini

La notizia principale, rilanciata con forza da Moretto, è che l’eventuale trasferimento di Yunus Musah dall’AC Milan all’Atalanta è strettamentecollegato alla cessione di Marco Brescianini da parte del club bergamasco in direzione Napoli. Si tratta di un vero e proprio effetto domino, dove la prima mossa è vincolata alla seconda.

Il Napoli sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo e ha individuato in Brescianini un profilo interessante e funzionale al proprio progetto. Il giocatore, di proprietà dell’Atalanta, ha dimostrato le sue qualità e l’interesse del club partenopeo è concreto. Tuttavia, l’Atalanta, sotto la guida di Ivan Juric, non intende privarsi di un elemento della rosa senza prima aver garantito una sostituzione all’altezza. Ed è qui che entra in gioco il nome di Yunus Musah.

Il ruolo del Milan: Tare e Allegri al lavoro

Il calciomercato Milan, che di recente ha visto l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, si trova al centro di questo complesso puzzle. Con la nuova dirigenza, i rossoneri stanno ridisegnando la squadra e le decisioni su chi resta e chi parte sono cruciali. L’ipotesi di una cessione di Musah all’Atalantanon è vista come un’operazione semplice, ma potrebbe diventare una chiave per sbloccare altre trattative o per ottimizzare il roster.

L’Atalanta, prima di dare il via libera a Brescianini, vuole infatti sondareil terreno per Musah. Si tratta di una mossa strategica: assicurarsi che ci siano i margini per intavolare una trattativa con il Milan per il centrocampista americano prima di lasciar partire il proprio. La dirigenza orobica sa bene che il mercato è fatto di opportunità e non vuole farsi trovare impreparata.

Prospettive future e incognite

Le dinamiche di questa triangolazione sono complesse e dipendono da una serie di fattori. Il Napoli ha l’esigenza di rinforzare la squadra, l’Atalanta vuole mantenere un alto livello di competitività e il Milan, con Tare e Allegri, sta cercando di costruire un ciclo vincente. La situazioneè in continua evoluzione e le prossime settimane saranno decisive per capire se questa staffetta tra Musah e Brescianini si concretizzerà.

La fonte di questa importante indiscrezioneMatteo Moretto, ha dimostrato ancora una volta di essere molto addentro alle dinamiche di mercato e le sue parole sono un segnale chiaro che il destino di questi giovani talenti è intrecciato in un modo che va ben oltre le singole trattative. I tifosi di MilanAtalanta e Napoli attendono con ansia di vedere come si risolverà questa intricata vicenda, che potrebbe avere ripercussioni significative sui rispettivi campionati.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.