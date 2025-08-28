Musah Milan, piovono conferme sulla scelta di Allegri in vista del Lecce! L’americano giocherà in un ruolo particolare. Ecco quale

Musah Milan, arrivano importanti conferme sulla scelta di Allegri di schierare Yunus Musah come esterno nel centrocampo a cinque

La formazione del Milan di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Lecce si arricchisce di nuovi intriganti dettagli, emersi dalle prove tattiche condotte a Milanello. Le indiscrezioni, riportate da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, suggeriscono cambiamenti significativi che potrebbero influenzare il destino della partita e, più in generale, le gerarchie della squadra.

Una delle novità più rilevanti riguarda la posizione di Yunus Musah. Il centrocampista americano è stato testato da esterno di destra nel modulo 3-5-2, una mossa che testimonia la sua grande versatilità e la fiducia che Allegri ripone in lui. Questa scelta tattica, probabilmente studiata insieme al nuovo direttore sportivo Igli Tare, mira a sfruttare la sua dinamicità, la sua resistenza e la sua capacità di corsa su tutta la fascia, offrendo un’alternativa interessante a livello offensivo e difensivo. L’esperimento Musah da esterno potrebbe diventare una soluzione chiave per il Milan in diverse situazioni di gioco, garantendo una maggiore copertura e imprevedibilità sulle corsie laterali.

Le incertezze maggiori riguardano invece Christian Pulisic. L’attaccante statunitense non sembra essere al 100% a causa di un problema alla caviglia che lo sta tormentando da qualche giorno. La sua condizione fisica precari potrebbe spingere lo staff tecnico a preservarlo, optando per una partenza dalla panchina. Se così fosse, la titolarità al fianco del giovane Gimenez sarebbe contesa da due giocatori con caratteristiche diverse: Alexis Saelemaekers o Ruben Loftus-Cheek. La scelta ricadrebbe su Saelemaekers per una soluzione più orientata alla profondità e alla velocità, mentre Loftus-Cheek offrirebbe maggiore fisicità e un’attitudine più offensiva in fase di rifinitura. La decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri e sarà cruciale per l’assetto offensivo del Diavolo.

A centrocampo, la presenza di Luka Modric sembra ormai una certezza. Il veterano croato, con la sua visione di gioco e la sua maestria nel dettare i ritmi, è destinato a essere il faro del centrocampo rossonero. La sua conferma in cabina di regia garantirà al Milan l’esperienza e la qualità necessarie per affrontare un Lecce che si preannuncia aggressivo e determinato a fare punti in casa. La sua intelligenza tattica e la sua capacità di gestire i tempi della partita sono elementi imprescindibili per una squadra che vuole imporre il proprio gioco e mantenere il controllo del campo.

In sintesi, la probabile formazione del Milan contro il Lecce rivela le idee del nuovo corso tecnico guidato da Allegri e Tare. Con Musah in una nuova veste, le incertezze su Pulisic e la leadership di Modric, la partita si presenta come un banco di prova fondamentale per testare la solidità e la versatilità della squadra. Le scelte del tecnico livornese dimostrano una chiara volontà di sperimentare e adattare i giocatori alle esigenze tattiche del momento, cercando di creare un Milan sempre più camaleontico e imprevedibile per gli avversari. I tifosi attendono con ansia di vedere se queste modifiche si tradurranno in una vittoria importante in chiave campionato.