Musah Milan, piovono conferme! Domani giornata decisiva, via libera definitivo se... Ultimissime

Musah Milan, anche Gianluca Di Marzio conferma: domani giornata decisiva per la cessione all’Atalanta. La situazione

Il calciomercato Milan entra nel vivo e le ultime ore prima della chiusura si infiammano con trattative a dir poco sorprendenti. Il Milan e l’Atalanta sono al centro di una di queste, con il centrocampista americano Yunus Musah che sembra destinato a vestire la maglia nerazzurra. Un’operazione che ha subito una frenata inaspettata, ma che ora, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe per giungere a una conclusione positiva.

Secondo quanto riportato l’affare è in fase di chiusura. Il club bergamasco ha sempre mostrato un forte interesse per il talentuoso giocatore, e sembra che la trattativa stia per essere finalizzata per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una somma importante che testimonia la volontà dell’Atalanta di puntare su un profilo giovane, dinamico e con ampi margini di crescita. L’affare, che inizialmente era stato rallentato da alcune riflessioni del Milan in seguito all’infortunio di Ardon Jashari, pare ora aver superato ogni ostacolo. I dirigenti rossoneri, infatti, si erano presi qualche ora per valutare l’impatto dell’infortunio sul loro centrocampo, ma a quanto pare, le rassicurazioni e la volontà del giocatore di trasferirsi a Bergamo hanno convinto il club a procedere.

Anche Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha confermato l’accelerazione della trattativa, sottolineando come la giornata di domani, 31 agosto, sarà quella decisiva per ottenere il via libera definitivo. Il Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare come direttore sportivo e con Massimiliano Allegri in panchina, è pronto a cedere il giocatore, ma non prima di aver individuato un sostituto all’altezza. La partenza di Musah lascerà un vuoto in mediana che dovrà essere colmato con un nuovo innesto di qualità per garantire al tecnico livornese un reparto competitivo e completo. È chiaro che la cessione di Musah apre le porte all’arrivo di un altro centrocampista che possa integrarsi al meglio negli schemi di Allegri e che possa dare un contributo importante per la stagione che sta per iniziare.

L’operazione, salvo colpi di scena clamorosi, è ormai ben avviata. La Dea, con la sua dirigenza sempre attenta ai talenti emergenti, sta per assicurarsi un rinforzo di spessore che si sposa perfettamente con il progetto tecnico di Juric. La versatilità e l’energia di Musah sono caratteristiche che lo rendono ideale per il gioco intenso e propositivo dell’Atalanta. La conferma ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, a testimonianza di una trattativa lampo che ha saputo superare le difficoltà iniziali. La conclusione di questo affare non solo rafforza l’Atalanta, ma segna anche un’importante mossa strategica per il Milan di Tare e Allegri, che potrà contare su un’entrata economica significativa da reinvestire sul mercato per rafforzare la squadra in altre zone del campo. Il finale del calciomercato estivo si preannuncia scoppiettante per le due squadre e i loro tifosi, che attendono con ansia gli ultimi colpi per completare le rose.