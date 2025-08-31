Musah Milan, spuntano le cifre dell’operazione con l’Atalanta! Numeri da urlo e formula che sentenzia il futuro dell’americano

Musah Milan, emergono le cifre dell’operazione con l’Atalanta: 30 milioni di euro tra prestito e riscatto. I dettagli

L’Atalanta ha chiuso un’importante operazione di mercato, assicurandosi le prestazioni di Yunus Musah, talentuoso centrocampista americano classe 2002. Come anticipato e confermato da Gianluca Di Marzio, il giocatore lascia il calciomercato Milan dopo un anno, per trasferirsi a Bergamo con una formula che rispecchia la volontà del club nerazzurro di puntare su giovani di prospettiva. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto, con la possibilità per l’Atalanta di rendere definitivo l’acquisto a fine stagione. L’operazione è stata definita nei minimi dettagli, con le cifre che sono emerse già nelle scorse ore e che sono state confermate dopo l’incontro decisivo tra le parti tenutosi nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto.

L’operazione completa per il trasferimento di Musah ha un valore complessivo di 30 milioni di euro. Questa cifra si suddivide in due componenti principali: 4 milioni di euro per il prestito oneroso, che il Milan incasserà immediatamente, e 26 milioni di euro per il diritto di riscatto, che l’Atalanta potrà esercitare a partire da giugno 2026. Questo tipo di formula è diventato sempre più comune nel calcio moderno, permettendo ai club acquirenti di “testare” il giocatore prima di impegnarsi in un investimento a lungo termine. Per il Milan, l’addio di Musah segna la fine di un percorso iniziato nell’estate del 2023, e concluso con la vittoria di una Supercoppa Italiana, unico trofeo conquistato dal centrocampista con la maglia rossonera. La partenza del giocatore apre nuove possibilità per il Milan sotto la gestione del neo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore, il confermato Massimiliano Allegri.

Il trasferimento di Yunus Musah all’Atalanta rappresenta un colpo significativo per la squadra allenata da Ivan Juric, che cercava un rinforzo di qualità e dinamismo a centrocampo. Musah, noto per la sua potenza fisica, la velocità e la capacità di rompere le linee avversarie, si inserisce perfettamente nel sistema di gioco di Juric, che predilige un calcio aggressivo e ad alta intensità. Dopo aver giocato la sua ultima partita con il Milan, scendendo in campo da titolare contro il Lecce nella sfida di venerdì scorso, il giocatore si unirà subito ai suoi nuovi compagni per mettersi a disposizione del tecnico e iniziare a preparare la prossima sfida di campionato.

L’arrivo di Musah a Bergamo conferma la strategia dell’Atalanta di investire su giovani talenti con un alto potenziale di crescita. L’obiettivo è non solo rafforzare la rosa attuale, ma anche costruire le basi per un futuro solido e di successo. Per il giocatore americano, questa è l’opportunità di trovare maggiore continuità e di esplodere definitivamente in Serie A. La pressione sarà alta, ma Musah ha già dimostrato di avere le carte in regola per affrontare le sfide del calcio italiano ed europeo. La Dea, con questo acquisto, lancia un segnale forte a tutto il campionato, dimostrando di voler competere ai massimi livelli per la prossima stagione.