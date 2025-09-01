Musah Milan, visite mediche in corso con l’Atalanta! Presto l’ufficialità. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena, e l’ultima notizia che sta infiammando la Serie A riguarda Yunusa Musah. Il giovane centrocampista americano, dopo aver trascorso una stagione con la maglia del Milan, si appresta a trasferirsi a Bergamo. Musah è già a Cologno al Serio per sostenere le visite mediche con l’Atalanta. Questo passaggio rappresenta l’ultimo, fondamentale, step prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Il trasferimento di Musah alla Dea segna la fine del suo percorso con i rossoneri. Arrivato con grandi aspettative, il centrocampista statunitense ha dimostrato le sue qualità atletiche e la sua grande dinamicità, ma non è riuscito a conquistare un posto fisso nel centrocampo del Diavolo. L’opportunità di trovare maggiore spazio e continuità di gioco si è presentata in Lombardia, ma sponda atalantina.

L’Atalanta, dal canto suo, si assicura un giocatore giovane e di prospettiva, che potrà integrarsi perfettamente nel sistema di gioco di mister Ivan Juric, un allenatore noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti. La duttilità e la forza fisica di Musah si sposano alla perfezione con l’intensità richiesta dal gioco dell’Atalanta, che vedrà nel ragazzo un prezioso elemento da alternare a centrocampo.

Il passaggio di Musah all’Atalanta si preannuncia come uno dei trasferimenti più interessanti di questa sessione estiva. Per il Milan si tratta di una cessione che alleggerisce il monte ingaggi e che permetterà al club di reinvestire i fondi in entrata per altri obiettivi di mercato. Per l’Atalanta, invece, è un investimento mirato a rinforzare il reparto mediano in vista della prossima stagione, che li vedrà impegnati su più fronti, tra campionato e coppe. La trattativa, ormai ai dettagli, si avvia verso la sua ufficialità. Le visite mediche sono il preludio al comunicato che renderà il trasferimento di Musah una realtà.