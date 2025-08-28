News
Musah Milan, cambio di formazione per Allegri! Sorpresa con lo statunitense
Il Milan di Massimiliano Allegri, il carismatico e vincente tecnico rossonero, si prepara alla difficile trasferta in casa del Lecce con alcune novità tattiche e dubbi di formazione. A Milanello, durante l’ultima sessione di allenamento, si è visto un esperimento interessante: il dinamico centrocampista Yunus Musah è stato provato nel ruolo di esterno di destra nel modulo 3-5-2, una mossa che potrebbe sorprendere gli avversari e dare al Diavolo maggiore spinta sulla fascia.
Dubbi sulla Trequarti: Pulisic non al Meglio
Oltre alle novità tattiche, ci sono anche delle incertezze per quanto riguarda la formazione titolare. L’americano Christian Pulisic, il “Capitano America” della squadra, non è al 100% a causa di un problema alla caviglia. L’infortunio, sebbene non sembri grave, potrebbe costringerlo a partire dalla panchina per evitare rischi inutili. Se Pulisic non dovesse farcela, Massimiliano Allegri ha già pronte le alternative. L’esterno belga Alexis Saelemaekers o l’inglese Ruben Loftus-Cheek, un centrocampista con una spiccata propensione offensiva, sono i candidati a supportare l’attaccante Santiago Giménez (il centravanti messicano reduce da un’ottima stagione). Questa mossa dimostra la profondità della rosa a disposizione dell’allenatore e la sua abilità nel trovare soluzioni alternative in caso di necessità.
Modric Verso la Convocazione
Infine, buone notizie arrivano per il centrocampo. Il croato Luka Modric, centrocampista esperto e dal tocco vellutato, sembra aver superato i problemi fisici e si prepara a essere confermato in mezzo al campo. La sua presenza è fondamentale per la squadra, in quanto garantisce esperienza, qualità e visione di gioco. La conferma del suo posto da titolare sarebbe una grande notizia per il Milan, che ha bisogno di tutti i suoi campioni per superare il momento di difficoltà. I tifosi rossoneri sono in attesa di vedere come si schiererà la squadra a Lecce, sperando che le scelte di Allegri portino a una vittoria e a una reazione dopo la delusione della prima giornata.