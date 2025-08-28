Connect with us

News

Musah Milan, cambio di formazione per Allegri! Sorpresa con lo statunitense

News

Calciomercato Milan, non si sblocca il rebus Adli! Un club di Serie A chiude le porte, prossimi giorni decisivi

News

Mercato Milan, Vlahovic ha detto sì ma Furlani si mette di traverso! Clamorosa indiscrezione, la situazione

News

Mercato Milan, resta viva la pista Rabiot! Trattativa in corso, queste le condizioni per la conclusione dell’affare

News

Jimenez Milan, il rebus si infittisce! Non c’è solo il Como sul terzino, spunta anche il top club

News

Musah Milan, cambio di formazione per Allegri! Sorpresa con lo statunitense

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Musah

Musah Milan, cambio di formazione per Allegri! Sorpresa con lo statunitense. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri, il carismatico e vincente tecnico rossonero, si prepara alla difficile trasferta in casa del Lecce con alcune novità tattiche e dubbi di formazione. A Milanello, durante l’ultima sessione di allenamento, si è visto un esperimento interessante: il dinamico centrocampista Yunus Musah è stato provato nel ruolo di esterno di destra nel modulo 3-5-2, una mossa che potrebbe sorprendere gli avversari e dare al Diavolo maggiore spinta sulla fascia.

Dubbi sulla Trequarti: Pulisic non al Meglio

Oltre alle novità tattiche, ci sono anche delle incertezze per quanto riguarda la formazione titolare. L’americano Christian Pulisic, il “Capitano America” della squadra, non è al 100% a causa di un problema alla caviglia. L’infortunio, sebbene non sembri grave, potrebbe costringerlo a partire dalla panchina per evitare rischi inutili. Se Pulisic non dovesse farcela, Massimiliano Allegri ha già pronte le alternative. L’esterno belga Alexis Saelemaekers o l’inglese Ruben Loftus-Cheek, un centrocampista con una spiccata propensione offensiva, sono i candidati a supportare l’attaccante Santiago Giménez (il centravanti messicano reduce da un’ottima stagione). Questa mossa dimostra la profondità della rosa a disposizione dell’allenatore e la sua abilità nel trovare soluzioni alternative in caso di necessità.

Modric Verso la Convocazione

Infine, buone notizie arrivano per il centrocampo. Il croato Luka Modric, centrocampista esperto e dal tocco vellutato, sembra aver superato i problemi fisici e si prepara a essere confermato in mezzo al campo. La sua presenza è fondamentale per la squadra, in quanto garantisce esperienzaqualità e visione di gioco. La conferma del suo posto da titolare sarebbe una grande notizia per il Milan, che ha bisogno di tutti i suoi campioni per superare il momento di difficoltà. I tifosi rossoneri sono in attesa di vedere come si schiererà la squadra a Lecce, sperando che le scelte di Allegri portino a una vittoria e a una reazione dopo la delusione della prima giornata.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.