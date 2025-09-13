Musah pronto all’esordio con l’Atalanta? Juric studia la mossa a sorpresa per l’ex giocatore del Milan… Ultimissime notizie sui rossoneri

Le sessioni di qualificazione per le coppe europee hanno causato non pochi grattacapi a Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta. Il tecnico croato deve fare i conti con un vero e proprio puzzle da risolvere in vista dei prossimi impegni, sia in campionato che in Champions League. Con il rientro dei tredici nazionali, tra cui Ademola Lookman, che ha giocato titolare con la Nigeria dopo una lunga assenza, l’Atalanta ha a disposizione nuovamente tutta la rosa, anche se le condizioni fisiche dei giocatori restano un punto interrogativo.

La notizia più importante riguarda il rientro in gruppo di Yunus Musah, che sembra pronto a fare il suo esordio con la maglia dell’Atalanta, proprio contro il Lecce. L’ex giocatore del Milan, arrivato a Bergamo quest’estate dopo una lunga trattativa, potrebbe finalmente scendere in campo e mettere in mostra le sue qualità. Musah, giovane, dinamico e dotato di una notevole forza fisica, è un centrocampista molto versatile, che può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. La sua capacità di rompere le linee avversarie e di inserirsi negli spazi lo rende un’arma preziosa per l’attacco dell’Atalanta.

Il suo esordio, che potrebbe avvenire nel contesto di un turnover ragionato, è un segnale positivo per il tecnico Juric, che ha bisogno di forze fresche per affrontare la doppia sfida tra campionato e Champions League. L’assenza di Gianluca Scamacca, che sta recuperando da un’infiammazione al ginocchio, e di Sead Kolasinac, che dovrebbe tornare in campo a metà ottobre, rendono ancora più prezioso l’apporto di un giocatore come Musah. Sarà interessante vedere come Juric lo inserirà nel suo scacchiere tattico e come si adatterà al calcio italiano.

A centrocampo, l’arrivo di Musah potrebbe dare un po’ di respiro a Mario Pasalic e agli altri centrocampisti, che nelle prime partite hanno accusato un po’ di stanchezza. La sua presenza, unita a quella di Charles De Ketelaere, che deve ancora sbloccarsi, dovrebbe dare una spinta decisiva all’Atalanta. Il ritorno in campo di Ademola Lookman, dopo la lunga querelle di mercato, è un altro tassello importante che si aggiunge al puzzle di Juric. L’attaccante nigeriano, che si è riaggregato al gruppo solo da pochi giorni, potrebbe essere decisivo per il prossimo match di Champions contro il Paris Saint-Germain.