 Moviola Milan Verona: gli episodi dubbi del match
Moviola Milan Verona: gli episodi dubbi del match

9 minuti ago

Moviola Milan Verona: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la 17esima giornata di Serie A 2025-26

Il Milan affronta il Verona nel match valido per la 17esima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Fabbri. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-VERONA LIVE

1′ – Si comincia

30′ – Qualche protesta dai tifosi di San Siro ma Fabbri sta arbitrando bene finora

43′ – Primo giallo del match per Al Musrati

45’+1 – GOL DEL MILAN! In una gara bloccatissima sbuca Pulisic che sottoporta devia in fondo al sacco dopo una spizzata di Rabiot da corner

47′ – Rigore per il Milan: trattenuta di Nelson su Nkunku che poi trasforma dal dischetto

53′ – Tris Milan: ancora Nkunku

