Moviola Milan Lecce: ottima direzione di Zufferli a San Siro. Il giudizio sulla sfida di San Siro

Moviola Milan Lecce, promossa la direzione di gara dell’arbitro Luca Zufferli nella sfida di San Siro vinta dai rossoneri

La direzione di Luca Zufferli a San Siro è stata caratterizzata da un controllo costante e da una precisione chirurgica negli episodi chiave. In una gara terminata 1-0 per il Milan grazie alla zampata di Füllkrug, il fischietto di Udine ha saputo mantenere l’ordine senza ricorrere a un eccessivo uso dei cartellini, supportato da una terna assistenti impeccabile.

Moviola Milan Lecce, gli episodi sotto la lente

L’arbitraggio si è distinto per la gestione dei momenti caldi e per la perfetta coordinazione con il VAR:

Il gol cancellato a Leao: Al 9′, il portoghese illude San Siro con un gol d’autore, ma la bandierina si alza immediatamente. Il silent check conferma l’offside: una decisione rapida e corretta che ha dato il via a una serata difficile per gli attaccanti rossoneri, fermati per ben cinque volte in posizione irregolare (comprese le chiamate su Pulisic e Tomori).

Disciplina e Polso: Zufferli ha ammonito De Winter al 21′ per proteste, dimostrando di non voler tollerare cali di rispetto verso la sua autorità. Nel finale, inappuntabile il giallo a Ramadani per un intervento duro volto a stroncare una ripartenza pericolosa dei padroni di casa.

Recupero e VAR: Nessun ricorso alla On-Field Review. La gestione del tempo aggiuntivo (5 minuti totali) è stata coerente con le interruzioni dovute ai soccorsi per Saelemaekers e Jashari e alla consueta girandola di cambi.

Il verdetto della critica

Una prestazione solida da 6.5 in pagella: Zufferli ha confermato di essere un arbitro affidabile, capace di leggere la partita senza diventarne protagonista in negativo, lasciando che fosse il campo a decidere il risultato finale.