Connect with us

News

Moviola Lecce Milan: gli episodi dubbi del match

News

Lecce Milan 0-0, il resoconto del primo tempo: Gimenez spreca una super occasione, gol annullato a Gabbia

News

Lecce Milan 0-0 LIVE: Termina il primo tempo, nessun gol nei primi 45 minuti

News

Cremonese Sassuolo 3-2, Nicola balza in testa in classifica: il resoconto di una partita pazza

News

Lecce Milan, gol di Gabbia annullato tra le proteste: l'episodio ha fatto protestare molto Max Allegri

News

Moviola Lecce Milan: gli episodi dubbi del match

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Marinelli MG5 7891

Moviola Lecce Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la seconda giornata di Serie A 2025/26

Il Milan affronta il Lecce nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Marinelli. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. LECCE-MILAN LIVE

Si parte!

6′ – Gol annullato. Ravvisata una spinta di Gabbia nei confronti di Coulibaly. Decisivo l’intervento del VAR.

14′ – Contraccolpo psicologico per il Milan dopo il gol annullato.

22′ – Rischia il Milan per un’avanzata di Pierotti che inciampa sul più bello. L’azione prosegue, la difesa del Milan salva.

36′ – ANCORA LOFTUS-CHEEK! Falcone provvidenziale sul colpo di testa da distanza ravvicinata dell’inglese. 

45′ – Tre minuti di recupero

50′ – Termina il primo tempo, nessun gol nei primi 45 minuti

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.