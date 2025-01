Moviola Como Milan: gli episodi dubbi del match

Condividi via email

Moviola Como Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2024/2025

Il Milan affronta il Como, nel match valido per la ventesima giornata della Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Manganiello. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. COMO MILAN LIVE.

1′ Fischio d’inizio

4′ Primo lampo di Leao che fa una bella finta e trova Royal sul secondo palo: il brasiliano stoppa e prova la conclusione che viene ribattuta. Buon approccio.

6′ Si affaccia il Como per la prima volta, trovando i rossoneri un po’ scoperti. Gran botta di Strefezza da posizione lontana e angolata: Maignan risponde bene.

9′ Leao trova il pallone sul secondo palo e appoggia a Fofana che da buona posizione prova con il piattone: tiro lento e troppo centrale. Era una buona occasione!

17′ COMO VICINO AL VANTAGGIO! Messo male il Milan in transizione difensiva, Fadera semina facilmente Royal che mette una palla rasoterra che attraversa tutta l’area piccola e arriva dove Diao commette fallo su Theo che aveva chiuso in angolo un po’ passivamente

20′ Ammonito Morata: giallo pesantissimo, l’attaccante salterà la Juventus perché era diffidato. Sanzione molto discutibile, c’era un evidente fallo sullo spagnolo in precedenza

21′ – Occasionissima Milan! I rossoneri escono bene con Leao che serve Reijnders davanti alla porta. Conclusione centrale e respinta da Butez!

29′ Bella uscita dalla pressione del Milan che manda Reijnders in campo aperto: Goldaniga fa ottima guardia

43′ Terzo ammonito del Milan: Malick Thiaw costretto a fermare Diao. Ripartenza del Como iniziata con un netto fallo su Pulisic. L’americano rimane a terra con quello che sembra un problema muscolare… Si scaldano Abraham, Musah e Jimenez

45′ Un minuto di recupero.

46′ – Termina il primo tempo

45′ Si riparte! Triplo cambio per Conceicao che rivoluziona tutto: dentro Abraham, Musah e Jimenez. Fuori Pulisic, infortunato, Bennacer e Morata. Esordio nel Como per il neoacquisto Caqueret che rileva Strefezza

52′ – Grande occasione per il Milan! Ripartenza di Theo che serve Leao, va via il 10 subisce fallo ma la palla arriva a Jimenez che prova il tocco sotto su Butez che mura, poi Reijnders ci prova in rovesciata, pallone alto. Ammonito Jimenez

60′ GOL COMO. Gol sbagliato, gol subito, meritatamente. Segna il nuovo acquisto Diao che fulmina Maignan dopo non aver trovato alcuna opposizione da parte di Theo. Prestazione oscena del Milan

71′ GOOOL DEL MILAAAN! Segna Theo Hernandez, uno dei peggiori in campo! Angolo battuto sul secondo palo dove Gabbia di testa fa la sponda, il pallone finisce a Theo che di fatto svirgola ma genera una traiettoria che scavalca lemme lemme Butez. 1-1 per il Milan che è ancora vivo, incredibilmente! Gabbia rimane anche a terra per un colpo al volto

76′ – GOL DEL MILAN! Rafa Leao per il vantaggio rossonero! Palla perfetta in verticale di Abraham per il 10 che si presenta davanti a Butez e lo batte con un pallonetto perfetto!

90′ – Quattro minuti di recupero

94′ – Finisce qui, vittoria pesantissima dei rossoneri!