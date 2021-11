Moviola Atletico Madrid Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Atletico Madrid Milan: ecco tutti gli episodi dubbi del match del Wanda Metropolitano

Focus al 90’: Ibrahimovic chiede un rigore per un fallo di Oblak ma l’attaccante svedese era in fuorigioco sul tiro in porta di Bennacer. E al 95’: Correa cade in area su pressione di Kjaer, ma è netto l’anticipo col ginocchio da parte del danese. Graziato Krunic al 10’ p.t. per un intervento duro su Llorente.

Troppo severa, rispetto al metro iniziale adottato dall’arbitro sloveno, la prima ammonizione della gara per Giroud (27’) che con il braccio un po’ alto e largo cerca solo di tenere a distanza il mastino Koke. Vincic va un po’ in confusione all’inizio della ripresa, giudicando irregolare un intervento nettamente sulla palla di Romagnoli ai danni di Suarez. Ci mette appena 2 minuti il nuovo entrato Bakayoko a rimediare un giusto giallo per fallo su Koke.