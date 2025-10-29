Moviola Atalanta Milan: Doveri promosso ma l’episodio Lookman-Fofana lascia dei dubbi. Il giudizio

Connect with us

Moviola Atalanta Milan: promossa la direzione di Doveri ma il duro contatto Lookman-Fofana lascia molti dubbi: il nigeriano rischia il rosso

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina analizza la moviola di Atalanta-Milan, puntando il dito contro la gestione disciplinare dell’arbitro Doveri. Il titolo è chiaro: “Doveri grazia Lookman: quasi rosso su Fofana”.

L’episodio incriminato è avvenuto nel primo tempo, poco prima del gol del pareggio, quando c’è stato un durissimo intervento di Lookman su Fofana che Doveri ha incredibilmente deciso di non punire nemmeno con il cartellino giallo.

Moviola Atalanta Milan, l’analisi del quotidiano romano

Secondo il quotidiano romano, l’entrata dell’attaccante nerazzurro poteva anche essere sanzionata con l’espulsione. Il Corriere dello Sport descrive i dettagli dell’intervento:

«In particolare, l’entrata di Lookman su Fofana, poco prima del gol (quando si dice il diavolo….) doveva essere gestita in maniera differente. Perché l’entrata, con la gamba sinistra e i tacchetti esposti, di Lookman sulla gamba destra di Fofana è bella alta, ben sopra la caviglia (limite discriminante fra il rosso e il giallo)».

Nonostante la gravità, c’è un elemento a parziale discolpa: «A parziale esimente, il fatto che il nerazzurro non affonda in maniera decisa, fattispecie che avrebbe portato a conseguenze peggiori».

La conclusione del giornale è netta sulla decisione di Doveri: “Poteva starci il rosso, era sicuramente giallo, Doveri non fa nulla”. Un errore di valutazione che, secondo il quotidiano, ha favorito l’Atalanta contro il Milan.

