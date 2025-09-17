Mourinho torna in panchina, nuova avventura per l’ex Inter: sta per firmare con questa squadra. Le ultimissime notizie

Si sta per concretizzare un ritorno inatteso e di grande impatto nel calcio portoghese. Secondo quanto riportato dai media locali, e in particolare dal quotidiano ‘A Bola’, il Benfica è in procinto di affidare la panchina a José Mourinho. La decisione è maturata a seguito dell’esonero di Bruno Lage, avvenuto dopo la clamorosa sconfitta casalinga per 2-3 in Champions League contro il Qarabaq. L’incarico al Benfica rappresenterebbe per lo “Special One” un ritorno in patria, ben 21 anni dopo la sua esperienza al Porto.

La trattativa tra il club di Lisbona e Mourinho sarebbe già in fase avanzata e l’annuncio ufficiale è atteso a breve. Un dettaglio curioso, sottolineato anche dall’ANSA, riguarda proprio l’esordio stagionale del Benfica: era stata la vittoria dei portoghesi sul Fenerbahce, lo scorso 29 agosto, a costare a Mourinho l’esonero dalla panchina del club turco.

José Mourinho, il rivale del Milan ai tempi dell’Inter

L’arrivo di Mourinho al Benfica non può non rievocare i suoi trascorsi in Italia, in particolare la sua esperienza all’Inter. I tifosi del Milan lo ricordano molto bene come uno dei rivali più accesi e carismatici. Durante la sua avventura nerazzurra, lo “Special One” ha saputo creare un’identità forte e una rivalità sportiva accesa, culminata nella stagione 2009-2010 con la vittoria del Triplete (Campionato, Coppa Italia e Champions League). Le sue conferenze stampa, provocatorie e geniali al tempo stesso, e il suo modo di gestire la pressione lo hanno reso un personaggio indimenticabile, capace di monopolizzare l’attenzione dei media e di accendere il derby di Milano come pochi altri.