Mourinho: «Non penso alla Champions, penso di partita in partita». Le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta con la Cremonese

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Cremonese. Ecco le parole del tecnico giallorosso:

«Io l’ultima cosa che ho detto ai giocatori prima della gara è di fare un’esercitazione, far finta che questa fosse l’ultima gara del campionato. Se perdiamo andiamo in Europa League, se vinciamo andiamo in Champions: questa partita la vinciamo o no? Non l’abbiamo vinta. Non penso al Champions, penso di partita in partita. Sto pensando ancora a Serra, come persona lo rispetto come lui rispetta me».