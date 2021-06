Mourinho il rompiscatole, ma Deschamps non può nascondersi

Un tranquillo fine settimana pre Europei infuocato dal botta e risposta a distanza tra Josè Mourinho e Didier Deschamps

Se c’è una cosa che irrita particolarmente gli allenatori è quando un collega esce dal seminato mettendo il naso nel tuo lavoro: Mourinho irrompe con il carico, Deschamps sfodera l’asso di briscola. Un duello rusticano combattuto verbalmente a suon di stilettate, di quelle che pungono e infastidiscono.

Come da tradizione, il neo tecnico della Roma non le aveva mandate a dire sulle colonne del The Sun, provocando in perfetto stile Mou: «Devono vincere perché altrimenti sarebbe un fallimento». Riferimento all’imminente Euro 2020 e in particolare alla Francia, a suo dire, la favorita d’obbligo per il titolo continentale.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24