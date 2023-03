Mourinho: «Il campionato è una maratona, non partite isolate». Le parole del tecnico giallorosso

Josè Mourinho ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus del campionato e della corsa alla Champions. Ecco le parole del tecnico della Roma:

«Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti e giocare per nasconderli, così portiamo a casa il risultato. Quando non siamo al massimo soffriamo. Il campionato è una maratona, non partite isolate. Quando facciamo scontri diretti sappiamo fare qualcosa di buono».