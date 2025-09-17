Mourinho riparte subito dopo il Fenerbahce! Accordo chiuso nella notte, firmerà con loro. Ultime

Mourinho, appena esonerato dal Fenerbahce, è pronto a ripartire subito: nella notte accordo con il Benfica. Tutti i dettagli

La notizia che sta facendo tremare il mondo del calcio è un clamoroso ritorno alle origini per uno degli allenatori più vincenti e discussi di sempre: José Mourinho. Dopo un periodo altalenante, culminato con due esoneri recenti, prima con la Roma e poi con il Fenerbahce, lo Special One è a un passo dal sedersi nuovamente sulla panchina del Benfica, il club che 25 anni fa lo vide muovere i primi, leggendari passi come capo allenatore.

La svolta decisiva è arrivata dopo una sconfitta fatale e inaspettata. Il Benfica è stato infatti battuto in casa (2-3) dagli azeri del Qarabag, un risultato che ha messo fine all’avventura di Bruno Lage sulla panchina delle Aquile. Immediatamente dopo il fischio finale, il presidente del club, Rui Costa, ha avviato una macchina diplomatica per riportare a Lisbona il tecnico di Setúbal.

La Chiusura di un Cerchio e la Rivincita di Mourinho

Questa operazione non è solo un colpo di mercato sensazionale, ma ha il sapore della chiusura di un cerchio. Per Mourinho, che ha costruito una carriera stellare vincendo trofei in Inghilterra, Italia, Spagna e Portogallo, il ritorno al Benfica rappresenta l’opportunità di rilanciarsi proprio da dove tutto ebbe inizio. Un’operazione che ha anche il sapore di una rivincita personale, per un tecnico che non ha mai smesso di credere nelle proprie capacità.

La beffa del destino vuole che l’ultima esperienza di Mourinho in Turchia, con il Fenerbahce, sia terminata proprio dopo una sconfitta contro il Benfica nei preliminari di Champions League. Un dettaglio che rende il suo probabile ritorno ancora più intrigante e carico di significato.

Il Milan e le Voci di Mercato: Tare e Allegri Restano Saldi

Mentre il Portogallo è in fermento per la notizia del ritorno di Mourinho, in Italia il Milan osserva da lontano, concentrato sulla propria stagione. Le voci di un possibile valzer di panchine che coinvolgerebbero i club italiani sono state categoricamente smentite. Il Milan ha un progetto solido e continua a puntare sulla sua dirigenza. Il direttore sportivo Tare e l’allenatore Allegri godono della totale fiducia della società e non sono in discussione. Il loro obiettivo è riportare i rossoneri ai vertici del calcio nazionale.

Annuncio Imminente e Aspettative Alte

Nella serata di ieri, Rui Costa ha ufficializzato l’addio di Bruno Lage, pur mantenendo il massimo riserbo sul nome del successore. Le sue parole, tuttavia, non hanno lasciato spazio a dubbi: «L’allenatore che arriverà dovrà essere vincente. Contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves».

Tutti gli indizi, come riportato dal quotidiano sportivo portoghese A Bola, portano a un solo nome: José Mourinho. Le trattative sono in fase avanzata e la firma sul contratto dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Se l’accordo verrà formalizzato in tempo, lo Special One potrebbe sedersi in panchina già per la sesta giornata di campionato. Un ritorno atteso, carico di aspettative, per un allenatore chiamato a risollevare le sorti di un Benfica ferito e a rilanciare la propria carriera da dove tutto era cominciato. Un nuovo capitolo sta per essere scritto.