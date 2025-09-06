Morte Giorgio Armani, il Milan ha voluto celebrarlo con un comunicato ufficiale: club in lutto. Le ultimissime sui rossoneri

L’Italia e il mondo della moda sono in lutto per la scomparsa di Giorgio Armani, una delle figure più emblematiche e riconosciute a livello globale. L’icona di stile e classe, che ha segnato un’epoca, si è spenta a Milano all’età di 91 anni. Sebbene fosse rimasto attivo fino alla fine, Armani è deceduto circondato dall’affetto dei suoi cari, come comunicato ufficialmente dai canali social dell’impero che ha fondato e che lo ha reso una leggenda.

Armani non era solo un maestro della moda, ma anche un grande appassionato di sport. È stato per anni patron e primo tifoso dell’Olimpia Milano, la storica squadra di basket che, proprio per il suo legame con il marchio, è conosciuta anche con il suo nome. La sua passione per lo sport ha segnato un’altra parte significativa della sua vita, dimostrando una versatilità e un interesse che andavano oltre le passerelle.

Anche il mondo del calcio si è unito al cordoglio per la sua scomparsa. L’AC Milan ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio profilo X per rendere omaggio al grande stilista. “Tutto l’AC Milan piange la scomparsa di Giorgio Armani, icona globale di stile ed eleganza, simbolo della città di Milano. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari”, si legge nel messaggio del club rossonero.

La nota del Milan sottolinea come la sua figura fosse indissolubilmente legata alla città meneghina, un simbolo di eccellenza e raffinatezza che ha portato il nome di Milano nel mondo. La sua eredità non si limita all’industria della moda, ma si estende alla cultura, allo stile di vita e allo sport, lasciando un vuoto immenso in tutti i campi in cui si è distinto.