Morfeo: «Milan e Inter favorite scudetto, ma i nerazzurri...»

Le parole di Domenica Morfeo a Gazzetta, l’ex trequartista ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulla sfida tra Milan e Inter.

DICHIARAZIONI – «Inter e Milan si giocheranno lo scudetto fino in fondo, sono le più forti e le più continue. Il pari dell’Inter con l’Atalanta, per di più in trasferta, è nella logica delle cose: non si può vincere sempre. E poi la squadra veniva dal successo in Supercoppa, c’era un po’ di stanchezza. L’Inter ha una rosa più ampia e con maggiore qualità, ma il Milan gioca davvero bene e sempre a ritmi alti. Inoltre c’è la variante Champions, che non va mai dimenticata. L’Inter ha il doppio impegno con il Liverpool, i rossoneri possono concentrarsi soltanto sul campionato. È un vantaggio non da poco».