Moretto annuncia: «Furlani via con l’arrivo di Calvelli nel CDA del Milan? No e vi spiego il motivo». Clamorosa rivelazione

Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha commentato la situazione di Giorgio Furlani dopo l’arrivo di Calvelli nel CDA del Milan

Nella giornata di mercoledì, un appuntamento cruciale per la governance rossonera ha avuto luogo: l’Assemblea degli Azionisti del Milan ha approvato il bilancio relativo alla stagione 2024/25. Contestualmente, l’Assemblea ha ratificato l’entrata nel Consiglio di Amministrazione (CdA) di Massimo Calvelli, l’ex CEO dell’ATP (Associazione dei Tennisti Professionisti) e figura chiave per il fondo proprietario RedBird.

L’ingresso di Calvelli nel CdA rossonero ha immediatamente suscitato interrogativi sul ruolo e la stabilità dell’attuale Amministratore Delegato, Giorgio Furlani.

Le garanzie di Moretto sul ruolo di Furlani

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Moretto ha fornito rassicurazioni totali sulla posizione di Furlani, smentendo qualsiasi ipotesi di crisi o ridimensionamento.

Moretto ha confermato: «Massimo Calvelli ora è presente all’interno del CdA del Milan. Il rapporto tra Calvelli e Furlani è molto molto buono, Furlani resta dov’è».

Il giornalista ha ribadito che Furlani non è un dirigente con il contratto in scadenza e che esistono «garanzie sul suo ruolo». La solidità della dirigenza è rafforzata proprio dal grande affiatamento tra le due figure chiave: «C’è un grande rapporto con Calvelli». La nomina di Calvelli, dunque, mira a rafforzare la linea di management senza destabilizzare le gerarchie esistenti.