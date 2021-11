Moratti risponde a Sala: «Dovrei comprare San Siro? Che caduta di stile»

Massimo Moratti ha risposto al sindaco di Milano Giuseppe Sala, che aveva proposto all’ex patron dell’Inter di acquistare San Siro

Intervistato da Fanpage.it, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha risposto al sindaco di Milano Giuseppe Sala che gli aveva proposto in un precedente intervento di acquistare San Siro. Ecco la sua risposta.

SAN SIRO – «Ma veramente ha detto così? Cosa lo compro a fare, per giocarci con i bambini? San Siro per noi deve restare come unico stadio di Milano, ma per come risponde, il sindaco dà per scontata la costruzione del nuovo stadio. Ed è ovvio che non è possibile tenerli entrambi. Ma il Comitato Sì Meazza non vorrebbe tenere lo stadio come monumento, bensì per continuare ad avere Inter e Milan. Mi dispiace che il sindaco se la sia presa così e che abbia avuto questa notevole caduta di stile nella risposta che ha dato».