Moratti così su un obiettivo rossonero: «L’avrei portato volentieri all’Inter». Le parole dell’ex patron nerazzurro

Massimo Moratti ha parlato al canale YouTube di Gian Luca Rossi di un obiettivo del calciomercato Milan. Ecco le parole dell’ex patron nerazzurro:

PAROLE – «A me piace molto Zirkzee: gioca con una semplicità, come un grande coi bambini. Detta il tempo a tutta la squadra, ha una facilità di movimento in campo: io lo trovo un giocatore fantastico. Sarebbe scontato dire Mbappé, lui è fantastico: uno dice un giocatore che potrebbe portare, penso che sia impossibile spostare Mbappé. Io andrei volentieri a vedere la partita se ci fosse in campo Zirkzee».

