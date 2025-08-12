Morata Milan, c’è l’ufficialità del trasferimento dell’attaccante spagnolo al Como: il comunicato del club rossonero

Morata Milan, i rossoneri hanno ufficializzato la cessione di Alvaro Morato al Como dopo l’interruzione del prestito dal Galatasaray

Dopo un periodo di incertezza e voci di mercato, è arrivata l’ufficialità: Álvaro Morata lascia il calciomercato Milan per trasferirsi al Como 1907. La notizia, che era nell’aria da alcuni giorni, è stata confermata da una nota ufficiale del club rossonero pubblicata nella giornata di ieri. Un trasferimento che chiude anticipatamente la sua esperienza in prestito al Galatasaray SK e apre un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante spagnolo nel campionato italiano.

Il comunicato del Milan è stato chiaro e conciso: “AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Álvaro Morata al Galatasaray SK. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce al Como 1907 a titolo temporaneo, con obbligo di opzione al verificarsi di determinate condizioni.” Questo significa che Morata si unisce al Como con la formula del prestito, ma con un obbligo di riscatto che scatterà al verificarsi di specifiche condizioni, probabilmente legate a presenze, gol o al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra da parte del Como, neopromosso in Serie A.

Questa operazione di mercato è stata attentamente orchestrata dalla dirigenza rossonera. Con Igli Tare ora nel ruolo di Direttore Sportivo del Milan, la gestione dei prestiti e delle cessioni è diventata una priorità strategica per ottimizzare la rosa e le risorse economiche. La risoluzione anticipata del prestito con il Galatasaray, dove Morata non sembrava aver trovato la continuità desiderata, ha permesso al Milan di riprendere il controllo del cartellino del giocatore e di piazzarlo in una destinazione che potrebbe garantirgli maggiori opportunità di mettersi in mostra.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan come nuovo allenatore ha indubbiamente influenzato le scelte di mercato. Sebbene Morata sia un attaccante di indubbie qualità, il progetto tecnico di Allegri potrebbe aver previsto un diverso tipo di centravanti o semplicemente una ridistribuzione delle risorse economiche. Il Como, d’altra parte, si assicura un giocatore di esperienza internazionale e un attaccante di razza per affrontare la Serie A, un campionato che Morata conosce molto bene avendo già giocato in Italia con la maglia della Juventus.

Per il Como, questo acquisto rappresenta un segnale forte delle proprie ambizioni. Dopo una brillante promozione, la squadra lariana punta a consolidarsi nella massima serie e l’innesto di un calciatore del calibro di Morata, con il suo fiuto del gol e la sua capacità di giocare con la squadra, sarà fondamentale. I tifosi del Como si aspettano molto da lui, sperando che possa essere la punta di diamante del loro attacco e un leader in campo.

Il Milan, da parte sua, ha voluto augurare a Morata “le migliori soddisfazioni personali e professionali”. Un augurio sincero per un calciatore che, pur non avendo avuto un ruolo centrale nei piani attuali del club rossonero, ha sempre mostrato professionalità e dedizione. La sua cessione al Como rappresenta una mossa logica per tutte le parti in causa, permettendo al Milan di alleggerire il monte ingaggi e al giocatore di trovare una nuova sfida in un contesto dove potrà essere protagonista.

Il mercato continua a muoversi e le decisioni prese da Tare e Allegri in questa fase saranno cruciali per la prossima stagione del Milan, che punta a costruire una rosa competitiva su tutti i fronti. Per Morata e il Como, invece, l’obiettivo è chiaro: centrare la salvezza e affermarsi come una realtà solida nel panorama calcistico italiano.