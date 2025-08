Morata Milan, scende in campo Suwarso! Dialoghi fitti col Galatasaray, Tare osserva gli sviluppi

Morata Milan, il presidente del Como, Suwarso, è pronto a pagare l’indennizzo necessario per liberare la punta dal Galatsaray

Il calciomercato italiano non smette mai di sorprendere, e l’ultima indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport è di quelle che fanno rumore. Stando alle colonne del noto quotidiano sportivo, Alvaro Morata, l’attaccante del Milan sbarcato a Milano nell’estate 2024 e attualmente in prestito al Galatasaray da febbraio 2025, sarebbe a un passo dal Como. Un trasferimento che, se concretizzato, rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena per la neopromossa, pronta a pagare i 3 milioni di euro necessari per la risoluzione anticipata del prestito con il club turco.

Questa notizia getta nuova luce sul futuro di un giocatore che, nonostante un breve periodo al calciomercato Milan, non è riuscito a lasciare il segno come sperato. L’arrivo di Morata in rossonero era stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi, desiderosi di vedere un attaccante di caratura internazionale guidare l’attacco. Tuttavia, le aspettative non sono state pienamente ripagate, portando il Milan a cederlo in prestito al Galatasaray solo pochi mesi dopo il suo acquisto.

Il possibile passaggio al Como, squadra neopromossa in Serie A e desiderosa di costruire una rosa competitiva per affrontare la massima serie, testimonia la volontà del club lariano di investire su profili di esperienza e qualità. L’operazione, seppur complessa, sembra ben avviata, con il Como pronto a sborsare la cifra richiesta per liberare il giocatore dal suo attuale vincolo in Turchia. Per Morata, si tratterebbe di un ritorno in Italia, un campionato che conosce bene e dove ha già dimostrato le sue qualità in passato con la maglia della Juventus.

Per il Milan, la situazione di Morata è monitorata con attenzione. Con Igli Tare insediatosi nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, la dirigenza rossonera sta pianificando le strategie per la prossima stagione. La cessione definitiva di Morata, o un nuovo prestito con obbligo di riscatto, permetterebbe al club di liberare un posto in rosa e, potenzialmente, di reinvestire le risorse economiche su altri obiettivi di mercato più in linea con le nuove direttive tecniche e societarie. Il destino di Morata al Como, dunque, potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: il Como otterrebbe un attaccante di livello, Morata tornerebbe in un campionato dove può rilanciarsi, e il Milan si libererebbe di un ingaggio importante, potendo concentrarsi su nuove opportunità.

La trattativa è in fase avanzata e l’ottimismo filtra dagli ambienti lariani. I tifosi del Como sognano già di vedere Morata calcare il campo dello stadio Sinigaglia, sperando che i suoi gol possano contribuire a una salvezza tranquilla in Serie A. Resta da vedere se le ultime formalità verranno sbrigate in tempi brevi, ma l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport ha già acceso i riflettori su uno dei potenziali colpi di mercato dell’estate.