Morata Milan, situazione sempre più complessa! Ecco cosa succede. Segui le ultimissime di mercato sui rossoneri

Il futuro di Alvaro Morata continua a tenere banco sul mercato, e la situazione si fa sempre più complessa. L’attaccante spagnolo, attualmente di proprietà del Milan ma in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026, ha manifestato il desiderio di rientrare in Italia. Tuttavia, come riportato da QS, l’operazione è tutt’altro che semplice. Il Como, neopromosso in Serie A, è la destinazione più probabile, ma le trattative si sono arenate.

Il Milan, pur detenendo il cartellino di Morata, non ha intenzione di reintegrarlo in rosa. Per il club rossonero, il centravanti iberico è uno dei giocatori in esubero da cedere, una decisione presa anche in accordo con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. A fare da ponte tra Morata e il Como è l’amico ed ex compagno di squadra Cesc Fabregas, che lo ha convinto a sposare il progetto sulle rive del Lago di Como. Tra i due club italiani, Milan e Como, era stato raggiunto un accordo di massima sulla base di 10 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

Il Galatasaray blocca l’operazione

Il vero ostacolo, però, è il Galatasaray. Il club turco, che ha Morata in prestito, non intende liberare il giocatore senza un adeguato indennizzo. Secondo quanto riporta QS, il Galatasaray pretenderebbe ben 10 milioni di euro per interrompere il prestito in anticipo. Una richiesta che ha raffreddato gli animi, spingendo il Como a guardarsi intorno. Il DS dei lariani ha già individuato un’alternativa in caso di fumata nera: si tratta di Ivanovic. Questo interessamento per altri profili serve anche per mettere pressione al club turco e spingerlo ad abbassare le pretese.

In questo intricato scenario, il Milan, con il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta cercando di fare da mediatore. La speranza è di trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa, consentendo a Morata di tornare in Italia e al Diavolo di monetizzare. L’attaccante, nel frattempo, è tornato in Spagna, in attesa di novità. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il suo ritorno in Serie A si concretizzerà o se il Como virerà definitivamente sull’alternativa.