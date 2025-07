Morata Milan, la volontà dello spagnolo non cambia! Ore decisive per l’ultimo ok. Gli aggiornamenti

Morata Milan, l’attaccante spagnolo non cambia idea: vuole il trasferimento al Como. Ore decisive per l’ultimo ok del Galatasaray

Il futuro di Alvaro Morata sembra sempre più legato ai colori del Como. Nonostante l’attaccante spagnolo sia attualmente in prestito al Galatasaray dal febbraio 2025, la sua volontà di tornare in Italia e, in particolare, di vestire la maglia della neopromossa squadra lariana, è rimasta inalterata. La notizia, che circola da tempo negli ambienti calcistici e trova ora nuove conferme, evidenzia un forte interesse reciproco tra il giocatore e il club.

L’operazione, tuttavia, è ancora subordinata a un fattore cruciale: il via libera definitivo del Galatasaray. La dirigenza turca, infatti, detiene il cartellino di Morata, acquisito dal calciomercato Milan con la formula del prestito oneroso. Si attende con trepidazione la giornata di lunedì, data in cui è prevista la firma di Victor Osimhen con il club di Istanbul. L’arrivo del forte attaccante nigeriano, un vero e proprio colpo di mercato per il Galatasaray, potrebbe sbloccare definitivamente la situazione di Morata, rendendolo di fatto “sacrificabile” nell’ottica della pianificazione sportiva del club turco.

Per Morata, il ritorno in Serie A e l’approdo al Como rappresenterebbero una scelta di vita e di carriera ben precisa. L’attaccante ha sempre mostrato un legame profondo con l’Italia, paese dove ha già militato con successo. Il Como, dal canto suo, vede in Morata il profilo ideale per rafforzare un reparto offensivo che dovrà affrontare le sfide impegnative della massima serie. L’esperienza internazionale, il fiuto del gol e la capacità di giocare per la squadra, sono tutte qualità che Morata porterebbe in dote alla formazione comasca, contribuendo a renderla più competitiva.

Nel frattempo, il Milan, ex squadra di Morata e da cui è partito in prestito, sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti. La società rossonera ha da poco annunciato Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, una mossa che ha suscitato grande attesa e curiosità tra i tifosi. Al suo fianco, a guidare la squadra dalla panchina, ci sarà un’altra figura di spicco del calcio italiano: Massimiliano Allegri, richiamato per intraprendere un nuovo ciclo vincente con il Diavolo. Questi avvicendamenti al Milan, seppur non direttamente collegati alla trattativa Morata-Como, dimostrano il dinamismo del mercato calcistico e la continua ricerca di nuovi equilibri tra le squadre.

La vicenda Morata-Como, dunque, si configura come uno dei fili conduttori più interessanti di questa sessione di calciomercato. La determinazione del giocatore, l’interesse concreto del club lariano e la dipendenza da un evento esterno (la firma di Osimhen) rendono questa trattativa una delle più seguite. Tutti gli indizi, e le fonti vicine alla trattativa, suggeriscono che il desiderio di Morata di unirsi al Como sia reciproco e forte, e che si sia solo in attesa del semaforo verde definitivo da Istanbul per ufficializzare un trasferimento che potrebbe dare una svolta significativa sia alla carriera del giocatore che alle ambizioni del Como.