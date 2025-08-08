Morata Milan, dalla Turchia confermano: fatta per il trasferimento al Como, le cifre dell’operazione

Morata Milan, dalla Turchia confermano l’accordo tra il Galatasaray e il Como per liberare l’attaccante spagnolo. Le cifre

Il Galatasaray ha confermato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Alvaro Morata al Como. L’operazione, che vedrà i giallorossi incassare 6 milioni di euro, segna la fine del breve ma intenso periodo del calciatore spagnolo a Istanbul, dove era arrivato in prestito dal calciomercato Milan a febbraio 2025. La notizia, diffusa inizialmente dall’autorevole giornalista sportivo Yago Sabuncuoglu, ha trovato conferma nelle ore successive, chiudendo di fatto uno dei capitoli più interessanti di questa sessione di mercato.

Morata era giunto al Milan nell’estate del 2024, ma le aspettative riposte in lui non si erano pienamente concretizzate nel campionato italiano. Per cercare maggiore spazio e continuità, si era optato per un prestito al Galatasaray, dove l’attaccante ha avuto modo di mettersi in mostra, seppur per un periodo limitato. La sua permanenza in Turchia, pur non essendo stata lunghissima, ha comunque lasciato il segno, con alcune prestazioni di rilievo che hanno contribuito a mantenere alto il suo valore di mercato.

Il Como, neopromosso in Serie A e desideroso di rinforzare il proprio reparto offensivo con un nome di peso e comprovata esperienza, ha individuato in Morata il profilo ideale. L’acquisto dell’attaccante spagnolo rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del club lariano, pronto a investire per mantenere la massima categoria. I 6 milioni di euro versati al Galatasaray rappresentano un’operazione economicamente vantaggiosa per la società turca, che ha saputo valorizzare il giocatore anche in un lasso di tempo ridotto.

Questa operazione ha ripercussioni anche sul Milan, la cui strategia di mercato è ora più chiara che mai. Con Igli Tare nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri al timone come nuovo allenatore, i rossoneri stanno ridisegnando la propria rosa. La cessione definitiva di Morata, seppur indirettamente attraverso il Galatasaray, libera risorse e slot, permettendo a Tare e Allegri di concentrarsi su nuovi obiettivi per rafforzare l’attacco e le altre aree della squadra. Il Milan è alla ricerca di profili che si sposino perfettamente con la visione tattica di Allegri, e l’addio di Morata apre le porte a nuove opportunità.

Per Morata, il trasferimento al Como rappresenta una nuova avventura e un’occasione per rilanciarsi nel campionato italiano, dove è già conosciuto e apprezzato. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di finalizzazione saranno fondamentali per il Como nella difficile lotta per la salvezza. I tifosi lariani sono in fermento, sperando che l’arrivo di un giocatore del calibro di Morata possa garantire un salto di qualità alla squadra.

In definitiva, questo trasferimento si configura come un’operazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: il Galatasaray incassa una cifra considerevole, il Como si assicura un attaccante di alto livello e Alvaro Morata ha la possibilità di ripartire con un nuovo progetto ambizioso. Il calciomercato continua a regalare sorprese e colpi di scena, e questa operazione ne è l’ennesima dimostrazione.