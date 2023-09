Tra gli obiettivi del Milan sul calciomercato estivo c’è stato anche Morata. L’attaccante piace anche al Napoli, ma solo in un caso

Aumenta la concorrenza. Tra gli obiettivi del Milan sul calciomercato estivo c’è stato anche Morata. L’attaccante piace anche al Napoli, ma solo in un caso:

gli azzurri, come riportato da Sportmediaset, sarebbero disposti a riportarlo in Italia se dovesse andare via Osimhen.