Morata torna al Milan con Allegri? Lo spagnolo vuole lasciare il Galatasaray! Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

L’avventura di Álvaro Morata al Galatasaray sembra ormai giunta al capolinea. Il centravanti spagnolo, ancora formalmente di proprietà del Milan, ha espresso inequivocabilmente la sua volontà di non proseguire la carriera in Turchia. La notizia, riportata in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, scuote il calciomercato e riaccende i riflettori sul futuro dell’attaccante.

Morata, arrivato al Galatasaray la scorsa estate con la formula del prestito, non si è mai ambientato completamente nel campionato turco. Le aspettative erano alte, ma le prestazioni altalenanti e alcuni problemi fisici hanno contribuito a un rendimento al di sotto delle sue potenzialità. Fonti vicine al giocatore, citate dalla Rosea, parlano di una forte nostalgia per l’Italia e di un desiderio pressante di tornare a misurarsi in un campionato che conosce bene e dove ha lasciato un segno importante.

Il Milan, dal canto suo, si trova ora di fronte a un bivio. Se da un lato l’idea di riabbracciare Morata potrebbe affascinare per l’esperienza e la leadership che il giocatore porterebbe, dall’altro la sua posizione contrattuale e l’ingaggio elevato rappresentano ostacoli non indifferenti. La dirigenza rossonera, secondo la Gazzetta, sta valutando attentamente ogni scenario, consapevole che la cessione definitiva del giocatore, o un nuovo prestito vantaggioso, potrebbe essere la soluzione migliore per entrambe le parti.

Il Galatasaray, informato della decisione di Morata, non intende opporsi e sta già sondando il mercato per individuare un sostituto. La situazione è fluida e le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Morata, che con ogni probabilità tornerà a essere un nome caldo per il mercato italiano ed europeo. Il Milan osserva, pronto a cogliere l’opportunità migliore o a facilitare un addio che accontenti tutti.