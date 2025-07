Morata furioso con il Galatasaray, il retroscena sull’affare con il Como: avete letto l’accaduto?

Morata e il retroscena del litigio con il Galatasaray. L’attaccante spagnolo ex Milan e Juventus è a dir poco furioso

Un vero e proprio caso di mercato sta scuotendo l’asse Milano-Istanbul, con Álvaro Morata al centro di una disputa che lo vede deciso a voler lasciare il Galatasaray. L’attaccante spagnolo, formalmente ancora di proprietà del Milan ma in prestito al club turco, non si sta allenando con la squadra di Istanbul, perché, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, nella sua testa c’è solo l’Italia e, in particolare, il Como. Morata ritiene che ci fosse un patto per la sua liberazione, e ora vuole che venga rispettato.

Morata: L’Attaccante Diviso Tra Milano, Istanbul e Como

Álvaro Morata, attaccante di peso e di esperienza internazionale, noto per il suo fiuto del gol, la capacità di giocare di sponda e una notevole intelligenza tattica, si trova in una situazione contrattuale complessa. Di proprietà del Milan, il suo passaggio al Galatasaray in prestito era stato visto come un’opportunità per trovare maggiore continuità e rilanciare la propria carriera. Tuttavia, le cose non sembrano essere andate come previsto.

La sua assenza dagli allenamenti del Galatasaray è un segnale forte e inequivocabile della sua volontà. Morata ha un unico obiettivo: tornare a giocare in Italia. E la destinazione preferita, sorprendentemente per molti, non è un top club ma il Como, squadra neopromossa in Serie A che sta costruendo un progetto ambizioso.

Il “Patto” e la Volontà di Non Tornare in Turchia

Il fulcro della questione ruota attorno a un presunto “patto” per la sua liberazione. Morata, infatti, sostiene che fosse stato stabilito un accordo per svincolarlo una volta conclusa l’operazione legata al trasferimento di Victor Osimhen. Questo suggerisce un domino di mercato in cui la partenza dell’attaccante nigeriano da un’altra squadra avrebbe dovuto innescare una serie di movimenti, inclusa la liberazione di Morata. Ora, con l’affare Osimhen presumibilmente chiuso, Morata pretende che questo accordo venga onorato.

La sua irremovibilità a non tornare in Turchia mette il Galatasaray in una posizione scomoda. Il club turco si trova a gestire un giocatore sotto contratto che non ha intenzione di scendere in campo e che spinge per una risoluzione del prestito. Questa situazione potrebbe portare a una trattativa forzata, con il Milan che osserva da lontano, sperando che la vicenda si risolva nel migliore dei modi per tutte le parti coinvolte, in modo da poter definire al meglio il futuro del proprio attaccante.

Per il Como, l’interesse di un giocatore del calibro di Morata rappresenta un sogno e un’opportunità unica per rafforzare l’attacco in vista della difficile stagione in Serie A. Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire se il “patto” di Morata verrà rispettato e se il suo desiderio di tornare in Italia si concretizzerà.