Morata, Fabregas lo aspetta: il Milan pronto a salutarlo. C’è il Como nel suo futuro

Morata sempre più vicino al trasferimento al Como. Il Milan pronto a salutarlo, si attende il Galatasaray

Il calciomercato continua a regalare intrecci affascinanti e uno dei più recenti riguarda Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Morata potrebbe essere in Serie A, ma non con la maglia rossonera, bensì con quella del Como. Un desiderio, quello del giocatore, che è strettamente legato all’attesa di Cesc Fabregas, il tecnico del Como ed ex compagno di squadra.

Morata, classe 1992, è un attaccante esperto e versatile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Con una carriera che lo ha visto vestire maglie prestigiose come quelle di Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid, oltre a vantare diverse presenze e gol con la nazionale spagnola, Morata porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale e un fiuto per il gol non indifferente. La sua volontà di raggiungere il Como è chiara, spinto dalla prospettiva di lavorare con Fabregas, suo ex compagno di squadra in nazionale e ora allenatore ambizioso.

Il nodo cruciale per il trasferimento di Morata al Como è rappresentato dal Galatasaray. Il club turco, infatti, detiene il giocatore in prestito e per liberarlo chiede un indennizzo di 5 milioni di euro. Questa cifra è l’ostacolo principale che il Como dovrà superare per portare a termine l’operazione. La dirigenza del club lariano, forte anche del carisma e dell’influenza di Fabregas, è al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti.

Per il Milan, il futuro di Morata è un tassello importante nelle dinamiche di mercato. Il Diavolo, che detiene ancora il cartellino del giocatore, osserva con interesse l’evolversi della situazione. La cessione definitiva di Morata, o la risoluzione anticipata del prestito con un successivo trasferimento, potrebbe generare risorse utili per le altre operazioni di mercato che il club meneghino ha in programma.

L’attesa di Cesc Fabregas per Alvaro Morata al Como è palpabile, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il club lombardo riuscirà a superare l’ostacolo economico posto dal Galatasaray. Un’eventuale arrivo di Morata rappresenterebbe un colpo significativo per il Como, aggiungendo esperienza e qualità a un attacco che punta a ben figurare nella massima serie.