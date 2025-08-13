Morata Como, le prime parole dello spagnolo dopo il trasferimento dal Milan: «Darò il 200%»

Morata Como, l’attaccante spagnolo rilascia le sue prime dichiarazioni da giocatore dei lariani

Il Como ha ufficializzato un colpo di grandissimo spessore, assicurandosi le prestazioni di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, campione d’Europa nell’estate del 2024, torna in Serie A portando con sé un’esperienza internazionale e un pedigree da top player. L’arrivo di Morata, proveniente dal Galatasaray, è stato reso noto dal club con un comunicato che ha subito fatto il giro del mondo, confermando l’incredibile ambizione della società. La notizia, riportata in origine dall’ANSA, rappresenta un vero e proprio manifesto delle intenzioni del Como per la prossima stagione.

Il percorso recente di Morata è stato ricco di tappe significative. Dopo una breve ma intensa parentesi di sei mesi al Milan, l’attaccante si era trasferito in Turchia lo scorso gennaio, disputando la seconda parte di stagione con il Galatasaray. La sua scelta di tornare in Italia, e di farlo con una neopromossa come il Como, testimonia la forza di un progetto che punta a consolidarsi nella massima serie. L’entusiasmo del giocatore ex Milan è palpabile, come dimostrano le sue prime parole da lariano, che riflettono una profonda motivazione.

“Sono veramente felice di essere arrivato a Como“, ha dichiarato Morata, sottolineando la sua felicità per questa nuova avventura. La sua decisione non è stata casuale, ma maturata dopo aver osservato da vicino il progetto del club. “Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione“. Un’analisi lucida e consapevole che ha convinto lo spagnolo a sposare la causa del Como. La sua promessa ai tifosi e al club è un messaggio chiaro e diretto: “Ai tifosi e al club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia“. Parole che non lasciano spazio a dubbi e che caricano di aspettative la tifoseria.

L’arrivo di Morata non è solo un’operazione di calciomercato, ma un segnale forte lanciato a tutta la Serie A. Il Como si assicura un attaccante di caratura internazionale, in grado di garantire gol, esperienza e leadership. La sua presenza in campo sarà un’iniezione di fiducia per tutta la squadra e un incubo per le difese avversarie. L’ambizione del club si traduce in fatti concreti e l’arrivo di un campione d’Europa non può che essere un punto di partenza straordinario per la nuova stagione.