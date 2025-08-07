Morata vicinissimo al Como: aumentata l’offerta al Galatasaray! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Il calciomercato entra nel vivo con un colpo di scena che potrebbe ridisegnare gli equilibri in Serie A. Il Como, neopromosso e ambizioso, ha intensificato i suoi sforzi per assicurarsi Álvaro Morata, l’attaccante spagnolo attualmente di proprietà del Milan, ma in prestito al Galatasaray. Secondo le ultime indiscrezioni, l’operazione sarebbe davvero a un passo dalla conclusione, con un accordo che potrebbe essere formalizzato già nelle prossime ore.

La notizia, riportata dall’esperto di mercato Marco Conterio su X, parla di un’offerta decisamente al rialzo da parte del club lariano. Dopo giorni di trattative serrate, in cui l’ostacolo principale sembrava essere l’indennizzo richiesto dal club turco per interrompere il prestito, il Como avrebbe convinto il Galatasaray a lasciar partire il giocatore. L’attaccante, classe 1992 e con un passato in club di altissimo livello come Real Madrid, Juventus e Chelsea, vedrebbe così aprirsi un nuovo capitolo della sua carriera proprio sulle rive del Lago di Como.

Un’operazione che ha del clamoroso e che dimostra le grandi ambizioni del Como, sotto la guida del carismatico allenatore Cesc Fàbregas, ex compagno di squadra di Morata nella nazionale spagnola. L’arrivo di un giocatore del suo calibro sarebbe un segnale fortissimo per il campionato e per tutti gli addetti ai lavori.

Nel frattempo, anche in casa Milan si lavora senza sosta per costruire la squadra del futuro. La società rossonera ha infatti ufficializzato le nomine che daranno il via a un nuovo ciclo. La panchina è stata affidata a Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che torna a guidare il Diavolo dopo undici anni, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. A supportarlo nelle scelte di mercato ci sarà un altro volto nuovo ma esperto: Igli Tare, ex dirigente della Lazio, è stato nominato nuovo direttore sportivo del club meneghino.

Queste mosse testimoniano la volontà di entrambi i club, il Milan e il Como, di costruire progetti solidi e vincenti, con l’obiettivo di stupire nella prossima stagione. La trattativa per Morata, in particolare, continua a tenere col fiato sospeso gli appassionati di mercato, con l’attesa di un annuncio ufficiale che appare sempre più imminente.