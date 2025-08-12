Connect with us

Morata al Como: le prime parole del calciatore ex Milan immediatamente dopo il trasferimento

Milan news 24

2 ore ago

2 ore ago

Morata al Como: il centravanti spagnolo ex Milan ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’addio al club rossonero

Como accoglie con entusiasmo Alvaro Morata, il talentuoso attaccante spagnolo, che si unisce al club lariano con la formula del trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto. Le sue prime dichiarazioni, rilasciate attraverso i canali ufficiali del Como, dipingono un quadro di grande motivazione e ambizione.

“Sono veramente felice di essere arrivato a Como,” ha dichiarato Morata. “Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia.” Parole che faranno sicuramente breccia nel cuore dei sostenitori biancoblu, ansiosi di vederlo in campo.

Questo trasferimento segna una nuova tappa nella carriera di Morata. Arrivato al calciomercato Milan a luglio 2024, l’attaccante ha collezionato 25 presenze e 6 reti con la maglia rossonera, prima di un periodo in prestito al Galatasaray. L’esperienza turca si è conclusa non senza strascichi, con Morata stesso che ha espresso il proprio disappunto sui canali social, accusando il club di Istanbul di non aver onorato alcuni obblighi contrattuali.

L’arrivo di Morata al Como è un segnale forte delle intenzioni del club, che punta a consolidare la propria posizione e a raggiungere nuovi traguardi. La dirigenza, in sinergia con la figura chiave di Cesc Fabregas, oggi allenatore del Como, sta costruendo una squadra competitiva e con spiccate qualità tecniche.

A proposito di Fabregas, l’ex compagno di squadra di Morata nella nazionale spagnola ha commentato l’arrivo dell’attaccante con parole di grande stima: “Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre apprezzato il suo modo di giocare e di stare nello spogliatoio. È un attaccante intelligente, capace di dare il meglio nei momenti più importanti, e un compagno di squadra che trascina tutti quelli che lo circondano. Siamo molto felici di averlo qui al Como.” Le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del Como, sottolineano non solo le qualità tecniche, ma anche quelle umane e caratteriali di Morata, fondamentali per la coesione del gruppo.

L’operazione Morata al Como rappresenta un colpo importante nel calciomercato italiano, e le aspettative sono alte. L’esperienza e il fiuto per il gol dell’attaccante spagnolo saranno cruciali per il percorso del Como in campionato. Nel frattempo, in casa Milan, con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore, si continua a lavorare per definire la rosa e gli obiettivi futuri.

I tifosi del Como, invece, non vedono l’ora di ammirare Morata in azione e sognano già i suoi gol che potranno trascinare la squadra verso traguardi ambiziosi. L’attaccante spagnolo si è presentato con la determinazione di chi vuole dare il massimo, e questa promessa del 200% è un chiaro segnale della sua volontà di lasciare un’impronta significativa sul progetto Como.

