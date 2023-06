Morales su Kamada: «Non è una stella, ma è un buon acquisto…». Le parole dell’ex vice di Giovanni Trapattoni sull’obiettivo di mercato del Milan

Massimo Morales ha parlato ai microfoni di Daichi Kamada. Ecco le parole dell’ex vice di Giovanni Trapattoni sull’obiettivo di mercato del Milan:

«È un trequartista, o, come si dice oggi, ricopre il ruolo di sottopunta. Ha una buona struttura fisica, non un passo veloce, è dotato di una tecnica di rispetto. È un buon acquisto, arriva a parametro zero. Non è una stella, ma un innesto che potrà tornare utile al Milan. Servirà anche per attirare l’attenzione dei mercati asiatici, ad oggi però il giapponese non è un calciatore di primissima fascia»