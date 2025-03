Monza Torino, ecco il risultato dell’anticipo di questa domenica di Serie A. Segui le ultimissime sul club rossonero

Terminato l’anticipo di questa domenica di Serie A delle 12.30 tra Monza Torino. Risultato finale di 0-2 per gli uomini di Vanoli che si avvicinano a Roma, Milan e Bologna.

Partita difficile già nel primo tempo per i ragazzi di Nesta, che passano in svantaggio con il gol di Elmas, secondo per lui in granata, su assist di Lazaro. Nel secondo tempo, invece, raddoppia Cesare Casadei.