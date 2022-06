Monza, suggestione Torreira per la mediana: le ultime

Il Monza si sta attivando sul mercato e l’ultima suggestione potrebbe essere quella di Torreira per la mediana

Il Monza, neo promosso in Serie A, non vuole stare con le mani in mano e guardare gli altri sul mercato. Galliani e Modesto sono al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Stroppa.

Una delle ultime suggestioni in casa Monza è il centrocampista Lucas Torreira. Al momento soltanto un’idea, ma non è da escludere che si possa concretizzare con qualche offerta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.