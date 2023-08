Monza Milan: presa la decisione su De Ketelaere. I dettagli sulla presenza o meno del trequartista belga che andrà all’Atalanta

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Charles De Ketelaere non è convocato per la partita di stasera fra Monza e Milan valida per il “Trofeo Silvio Berlusconi”.

Il trequartista belga sarà presto un nuovo calciatore dell’Atalanta.