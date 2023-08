Monza Milan, i giocatori scenderanno in campo con magliette decorate da una patch speciale: tutti i dettagli

Questa sera il Milan scenderà in campo a Monza per la sfida valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi. Le due squadre scenderanno in campo con una maglietta speciale.

Come raccolto dalla nostra redazione, le maglie che Milan e Monza utilizzeranno questa sera nel Trofeo Silvio Berlusconi sono decorate da una patch speciale, e dalle h21 saranno messe all’asta sul sito https://acmilan.matchwornshirt.com/. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà ad un progetto emergenziale in Emilia Romagna, regione duramente colpita dall’alluvione del mese di maggio.