Monza Milan, Condò non giustifica Pioli: «Turnover sbagliato, ecco quando avrebbe dovuto farlo»

Monza-Milan, Paolo Condò non giustifica l’eccessivo turnover di Stefano Pioli nella gara di ieri sera: le dichiarazioni

Dalle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha dichiarato:

PAROLE – «La buona notizia per la Juve è che il Milan non ha sfruttato la chance per scavalcarla, e qui l’errore è stato di Pioli perché la gara in cui fare turnover era il ritorno con il Rennes, non quella con il Monza. Al di là degli errori di Thiaw, poi, è dimostrato oramai che un paio di innesti rinfrescano le squadre, cinque snaturano. Il Milan era in un ottimo momento e la reazione dei titolari nella ripresa l’ha confermato. Pensare a chance residue di scudetto non era razionale, ma sarebbe stato meglio non aiutare il Monza a giocare la partita dell’anno».