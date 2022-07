Monza tra Icardi, Cavani e Suarez ma il centravanti giusto è un altro

L’attivissimo calciomercato del Monza si arricchisce ogni giorno di nomi altisonanti: tra le ipotesi d’attacco anche Icardi, Cavani e Suarez

(di Sandro Dall’Agnol) – L’interrogativo su chi sarà il centravanti del Monza nella prossima Serie A è in cima ai pensieri di qualche milione di fantacalcisti che già pregustano un numero 9 alla Icardi, alla Cavani o alla Suarez. E no, non sono nomi a caso.

Perché tra le decine e decine di calciatori accostati ai brianzoli ci sono anche i tre fenomeni sudamericani, liberi a zero o poco più. Se i due uruguaiani sono difatti svincolati e liberi di firmare senza ansie, l’argentino ex Inter è un bel pacco postale che il Paris Saint Germain invierebbe volentieri senza troppe richieste.

