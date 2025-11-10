Connect with us

HANNO DETTO

Montolivo esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Sfida tra Napoli e Inter, i rossoneri lotteranno per questo obiettivo insieme ad altre due squadre»

HANNO DETTO

Moretto annuncia: «Furlani via con l'arrivo di Calvelli nel CDA del Milan? No e vi spiego il motivo». Clamorosa rivelazione

HANNO DETTO

Di Canio non ha dubbi: «Leao nel Milan deve giocare sempre ma l'assenza di questo giocatore crea un problema enorme»

HANNO DETTO

Chivu, messaggio al Milan? Il tecnico dell'Inter si prende la testa della classifica e dichiara: «Stasera mi godo la famiglia e L'NFL»

HANNO DETTO

Borghi a sorpresa: «La peggiore prestazione di Modric e Fofana in questa stagione». E sprona Nkunku

HANNO DETTO

Montolivo esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Sfida tra Napoli e Inter, i rossoneri lotteranno per questo obiettivo insieme ad altre due squadre»

Milan news 24

Published

28 minuti ago

on

By

Montolivo

Montolivo, ex centrocampista e noto opinionista, ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio contro il Parma

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’amaro pareggio per 2-2 sul campo del Parma, dove la squadra di Massimiliano Allegri si è fatta rimontare dopo un doppio vantaggio.

L’analisi di Montolivo sulle ambizioni del Diavolo è nettamente pessimista: «Secondo me il campionato sarà una sfida tra Napoli e Inter».

L’ex centrocampista non crede che il Milan possa competere per il titolo fino alla fine: «Non credo che il Milan possa competere fino alla fine». L’obiettivo realistico per la squadra rossonera, secondo Montolivo, sarà invece quello di «giocarsi il quarto posto con Roma e Juventus».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.