Montolivo esclude il Milan dalla corsa scudetto: «Sfida tra Napoli e Inter, i rossoneri lotteranno per questo obiettivo insieme ad altre due squadre»

Montolivo, ex centrocampista e noto opinionista, ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio contro il Parma

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’amaro pareggio per 2-2 sul campo del Parma, dove la squadra di Massimiliano Allegri si è fatta rimontare dopo un doppio vantaggio.

L’analisi di Montolivo sulle ambizioni del Diavolo è nettamente pessimista: «Secondo me il campionato sarà una sfida tra Napoli e Inter».

L’ex centrocampista non crede che il Milan possa competere per il titolo fino alla fine: «Non credo che il Milan possa competere fino alla fine». L’obiettivo realistico per la squadra rossonera, secondo Montolivo, sarà invece quello di «giocarsi il quarto posto con Roma e Juventus».