Montolivo: «Maldini, Pioli e Massara sono stati gli artefici di questa squadra». Le parole dell’ex rossonero

Riccardo Montolivo ha parlato della vittoria dello scudetto del Milan ai microfoni di DAZN. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Maldini, Pioli e Massara sono stati gli artefici di questa squadra. Hanno puntato su giocatori che l’hanno scorso non avevano convinto del tutto come Tonali e Leao. La società ha fatto un grandissio lavoro. La dinastia Maldini non finisce mai visto che Paolo in società e Daniel in campo hanno vinto questo scudetto».