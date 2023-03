Il tecnico della Juventus Primavera ed ex giocatore bianconero Paolo Montero parla così della finale del 2003 persa contro il Milan

Il tecnico della Juventus Primavera ed ex giocatore bianconero Paolo Montero parla così della finale del 2003 persa contro il Milan. Le sue dichiarazioni a Sportitalia.

«Prima la vivevo normale, ma dopo che ho saputo che il mister voleva farmi giocare terzino gli dissi di no. Birindelli secondo me aveva marcato alla grande Figo in semifinale e io gli dissi con sincerità che avrebbe dovuto far giocare lui, ma il mister ha insistito e io ho giocato, ma i primi 20 minuti su Shevchenko feci malissimo. Dopo la finale sono rimasto a Torino, dopo il rigore sbagliato e penso che sia stata una settimana, soprattutto i primi due-tre giorni della vergogna. Quando perdo io non vado neanche al supermercato, mi vergogno, sono stati 2-3 giorni bruttissimi.»