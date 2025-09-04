Connect with us

Monte ingaggi Milan: Furlani ha concesso il via libera, la mossa del club rossonero non è passata inosservata

Calciomercato Milan, Boniface e la stoccata al club rossonero! C'entrano le visite mediche, le dichiarazioni del nigeriano fanno rumore

Calciomercato Milan, Rabiot arma in più di Allegri! Esordio pronto, il tecnico gongola per un motivo

Mercato Milan, operazioni da record in entrata e in uscita: ora tocca ad Allegri. Il dato non mente e mette pressione al livornese

Bennacer Milan, un caso spinoso: il Trabzonspor insiste, ma il centrocampista ha preso una posizione precisa. Cosa sta succedendo

58 minuti ago

Furlani

Monte ingaggi Milan, Giorgio Furlani ha concesso il via libera ad un aumento del 10% degli stipendi della rosa a disposizione di Allegri

Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera, il calciomercato Milan ha operato una vera e propria rivoluzione nel corso del mercato estivo, chiudendo una sessione che ha visto il club di Via Aldo Rossi protagonista indiscusso. Le mosse del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri hanno portato a un profondo rinnovamento della rosa, con la conseguenza di un significativo aumento del monte ingaggi, che secondo il quotidiano milanese è cresciuto del 10%. Un dato che emerge con forza, specialmente considerando che, a differenza delle passate stagioni, il Diavolo non sarà impegnato in nessuna competizione europea. La rosa è stata volontariamente accorciata per concentrarsi sul campionato, ma la qualità dei nuovi innesti ha inevitabilmente pesato sulle casse del club in termini di stipendi.

Gli acquisti effettuati hanno puntato a rafforzare ogni reparto. A centrocampo, il Milan si è assicurato nomi di spicco come Samuele Ricci dal Torino, Ardon Jashari dal Club Brugge e, soprattutto, un colpo a sorpresa e a parametro zero: la leggenda Luka Modric. Un altro arrivo fondamentale è stato quello di Adrien Rabiot dall’Olympique Marsiglia, un rinforzo di peso per la mediana. La difesa ha visto l’arrivo di giovani promesse e di profili già affermati: Pervis Estupiñán dal Brighton, Koni De Winter dal Genoa, Zachary Athekame dagli Young Boys e David Odogu dal Wolfsburg. La vera scommessa in attacco è Cristopher Nkunku, prelevato a titolo definitivo dal Chelsea, mentre in porta è arrivato Pietro Terracciano dalla Fiorentina per aggiungere esperienza.

Il bilancio delle cessioni è altrettanto corposo, con il Milan che ha salutato giocatori importanti. In difesa, i rossoneri hanno detto addio a Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal, e a Pierre Kalulu, ceduto alla Juventus a titolo definitivo. Hanno lasciato Milanello anche Malick Thiaw (Newcastle United) ed Emerson Royal (Flamengo). A centrocampo, Tijjani Reijnders è stato ceduto a titolo definitivo al Manchester City, mentre Yunus Musah è andato in prestito all’Atalanta. Il reparto offensivo ha subito un’importante rivisitazione: Noah Okafor si è trasferito al Leeds e Samuel Chukwueze al Fulham, entrambi in prestito. Hanno lasciato il club anche Luka Jovic e Alvaro Morata, quest’ultimo passato al Como. Un’altra operazione significativa riguarda il giovane talento Francesco Camarda, ceduto in prestito al Lecce. Questa strategia di mercato, orchestrata da Tare e avallata da Allegri, evidenzia la volontà del Milan di puntare su un nucleo di giocatori di alta qualità, capaci di fare la differenza in Serie A, anche a costo di sostenere un onere economico maggiore in termini di stipendi. La tifoseria attende ora di vedere i risultati di questa profonda ristrutturazione sul campo.

