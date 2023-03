Monguzzi: «Vogliamo che il Milan ristrutturi San Siro…». Le parole del capogruppo dei Verdi sul nuovo stadio del club rossonero

Carlo Monguzzi ha parlato della costruzione del nuovo stadio del Milan. Ecco le parole del capogruppo dei Verdi:

«Non ci aspettavamo tutte queste persone, ma si sa che quando l’obiettivo è serio, allora la gente reagisce e si fa sentire. E questo obiettivo, quello di tutelare questo polmone verde, uno dei pochi rimasti a Milano, è indubbiamente serio. Noi non vogliamo neanche arrivare a vedere il progetto. Non vogliamo discutere di un possibile stadio in quest’area verde. Quello che chiediamo a Sala è che qui rimanga tutto come prima: abbiamo difeso La Maura vent’anni fa quando c’era Ligresti e lo faremo di nuovo oggi che una squadra vuole fare una colata di cemento. La soluzione? Ristrutturare il Meazza così che le squadre possano continuare a giocarci».