Mondiali, leggende sportive al sorteggio di Washington. Ecco chi ci sarà. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il conto alla rovescia è terminato: venerdì sera, il JFK Centre di Washington sarà il palcoscenico del sorteggio ufficialedella prossima Coppa del Mondo FIFA, un evento atteso con trepidazione in tutto il mondo. Il Mondiale, che si svolgerà in tre Paesi ospitanti (USA, Canada e Messico), avrà, sin da questa cerimonia, una fortissima trazione statunitense, con la FIFA che ha scelto di celebrare l’evento affiancando il calcio alle icone dei principali sport a stelle e strisce.

Parata di Stelle USA: Da Brady a Shaq, L’Olimpo Sportivo Si Unisce

La lista degli ospiti d’onore diffusa in serata dalla FIFA è a dir poco eclatante e promette uno spettacolo degno del prestigio dell’evento. L’estrazione delle squadre dalle urne sarà assistita da veri e propri giganti dello sport.

Tra i nomi spiccano:

Tom Brady , la leggenda assoluta del football americano e plurivincitore del Super Bowl .

, la del football americano e . Shaquille O’Neal , il campione Nba e uno dei pivot più dominanti nella storia del basket.

, il e uno dei nella storia del basket. Wayne Gretzky , il fuoriclasse canadese di origini russe, universalmente riconosciuto come “The Great One” dell’hockey su ghiaccio.

, il di origini russe, universalmente riconosciuto come “The Great One” dell’hockey su ghiaccio. Aaron Judge, il sette volte All-Star e recordman di fuoricampo con i New York Yankees, icona del baseball.

A condurre la parte tecnica della cerimonia ci sarà un nome ben noto agli appassionati di calcio, Rio Ferdinand, l’ex difensore della nazionale inglese e del Manchester United. La serata sul red carpet, invece, sarà affidata a un’altra celebrità del football USA, Eli Manning, l’ex quarterback dei Giants.

La Voce degli Ospiti: L’Attesa per l’Evento in Nordamerica

La presenza di tali icone sportive non è solo scenografica, ma mira a sottolineare l’unione tra le diverse discipline. Wayne Gretzky, nonostante una piccola gaffe, ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Il calcio unisce, e non vedo l’ora che questo succeda il prossimo anno in Nordamerica,” ignorando momentaneamente il Messico co-organizzatore.

Anche Aaron Judge ha confermato il crescente interesse del pubblico USA per il gioco più bello del mondo. “Seguo il calcio – ha detto Judge – e visto che la finale si gioca nel New Jersey, non vedo l’ora di scoprire il tabellone per sapere chi si contenderà la Coppa del Mondo nel nostro giardino di casa.”

La Coppa del Mondo si presenta dunque come un evento di portata storica e l’alto profilo degli ospiti conferma la volontà degli organizzatori di trasformare il sorteggio in un evento mediatico globale, dando una forte impronta americana al torneo che coinvolgerà l’intero Nordamerica.

