Mondiale Under 20, decisione presa dal Milan su Bartesaghi e Torriani: parteciperanno alla manifestazione? Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan ha deciso di non liberare due dei suoi giovani talenti, Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani, per il prossimo Mondiale Under 20, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre. La notizia, riportata da Luca Bianchin, conferma la scelta del club rossonero di trattenere i due calciatori, ritenendoli elementi importanti per la rosa della prima squadra, a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Questa decisione sottolinea la volontà del Milan di integrare sempre più i propri giovani nella squadra principale. La presenza costante di Bartesaghi e Torriani a Milanello, infatti, viene vista come un’opportunità fondamentale per la loro crescita professionale. L’allenamento quotidiano con calciatori di alto livello e la possibilità di essere convocati per le partite ufficiali rappresentano un percorso formativo più significativo rispetto alla partecipazione a un torneo giovanile.

Davide Bartesaghi, difensore classe 2005, e Lorenzo Torriani, portiere della stessa annata, sono considerati pedine su cui costruire il futuro del club. La scelta di non farli partire per la competizione internazionale riflette la fiducia che il Milan e Allegri ripongono nelle loro qualità. Essi, infatti, sono visti come valide alternative in ruoli chiave, pronte a subentrare in caso di necessità.

La mossa del Milan si inserisce in una strategia più ampia, adottata anche da altri club, che privilegiano la continuità del lavoro con la squadra. Non liberare i giocatori per impegni con le nazionali giovanili in un periodo cruciale della stagione consente al tecnico di avere la rosa al completo e di gestire al meglio le energie dei suoi giocatori in vista dei numerosi impegni di campionato e coppe. Questo approccio pragmatico di Allegri, focalizzato sulla concretezza e sulla gestione oculata delle risorse, dimostra ancora una volta l’importanza che il tecnico attribuisce alla solidità del gruppo e alla coesione dello spogliatoio.