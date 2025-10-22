Mondiale Under 17, Comotto non parteciperà alla manifestazione per infortunio: ci sono due altri giocatori del Milan. Le ultimissime notizie

MILANO/ROMA – La lista dei convocati diramata dal commissario tecnico dell’Italia Under 17, Massimiliano Favo, in vista dei Mondiali di categoria in programma in Qatar dal 3 al 27 novembre, presenta un’assenza di rilievo che riguarda il mondo Milan. Nella selezione azzurra manca all’appello Christian Comotto, talentuoso centrocampista classe 2008, attualmente in prestito allo Spezia ma di proprietà rossonera.

L’esclusione del giovane non è dovuta a scelte tecniche, ma purtroppo a un infortunio. Comotto ha rimediato una botta al polpaccio proprio durante l’impegno in Nazionale e dovrà osservare un periodo di riposo stimato tra le due e le tre settimane. Una tegola che gli impedisce di partecipare alla rassegna iridata e al contempo frena la sua crescita in Liguria.

Nonostante l’assenza di Comotto, il Milan resta ben rappresentato nella spedizione azzurra. Nella lista di Favo figurano infatti tre elementi di proprietà rossonera che avranno l’opportunità di mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale. Tra i portieri è stato convocato Alessandro Longoni, mentre nel reparto centrocampo e attacco spiccano i nomi di Fabio Pandolfi e Simone Lontani.

La presenza di questi giovani talenti evidenzia il buon lavoro svolto dal settore giovanile del Milan, un aspetto sempre monitorato con attenzione dal direttore sportivo Iglli Tare in ottica futura.

«Portare tre giovani del vivaio al Mondiale è un segnale importante per il nostro progetto», questo il pensiero che filtra da Milanello, in attesa che l’allenatore della prima squadra, Massimiliano Allegri, possa attingere anche da questi ragazzi per le future sessioni di allenamento.

Di seguito, l’elenco completo dei convocati dell’Italia U17 per i Mondiali in Qatar:

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).